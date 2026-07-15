Аргументы недели «Мораль, а не запреты»: почему мигранты бегут из одних регионов России в другие Почему в одних регионах приезжих хоть отбавляй, а в других их почти не встретишь? Где-то местные власти вводят суровые запреты на труд иностранцев, а где-то гости чувствуют себя полноправными хозяевами положения.
«Мораль, а не запреты»: почему мигранты бегут из одних регионов России в другие
Комментарии
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Виктор Борисов
Рахмон и МИрзиеев сплавляют нам арабизированных басмачей целыми джамаатами. Мигранты - это гости, к сожалению, иммигранты совсем другое дело. Проблема гораздо глубже. Нам навязали другую экономику теневого базара. Пешавар. Это привело к деградации наших трудовых ресурсов. Иностранцы уже диктуют свои условия и требуют другую зарплату. Власти ничего не могут сделать, так как за ними мощное лобби. Есть ещё и социальная проблема арабизации России, что ведёт к разделению людей и созданию конфликтов. Арабский шариат противостоит Конституции. А это уже борьба идеологическая, и нам противопоставить им нечего. Патент - это хитрая выдумка лоббистов придать цунами из Туркестана приличный вид, а не настоящий контроль, которого по сути давно нет кроме рейдов на базары. Режим открытых дверей действует. Контроль утерян. Пакистан выдворяет два миллиона афгано-таджиков в Афганистан. Эта масса будет перенаправлена Рахмоном и афганскими мулло к нам. Два миллиона означает десять плюсом. Целые джамааты из огромных семей не имеют ничего. Иран, арабы, узбеки их не пустят к себе как и арабов из Газы. Нам навяжут их как полезных работников в любом случае. Мы даже не узнаем. Наш гос знак печатает таджикские паспорта миллионами. Кому их раздают мы не знаем. Чем они будут заниматься в Москве, МО и Питере? Делать джихад. Больше они ничего делать не умеют -
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1 м.
юрий протасов
Если сейчас не будем свою веру быстро восстанавливать - хана всем. Власти помалкивают. У них дворцы в Монако, улетят сразу. Сейчас еще стараются урвать немножко напоследок пока не началось. И упрекнуть по нынешней морали не в чем. Разве почти каждый россиянин бы так не сделал, если иметь возможность? Вот и огребем, что заслуживаем. Всегда сражались за веру, да же в Великую отечественную, сами себе не признаваясь. А сейчас и верующих-то нет толком, в основном старушки в церкви.
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4 н.
МЕ
Михаил Е
Всяческие запреты вводят, чтоб поднять цену на гражданство. Ну запретили года три назад в Челябе работу приезжих на транспорте. Сейчас смотришь: рожи те же и опять за рулём. Вывод - уже граждане. И не надо считать, что они такие уж дешёвые (сейчас не 90-е). Сами гастарбайтеры себе на карман, конечно, поменьше местных кладут, т.к. в "профсоюз" вносят, но в целом - не дешевле.
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4 н.
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