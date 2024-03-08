ПРОСТО О СЛОЖНОМ У наших соседей почти траур. США, похоже, приступили к сворачиванию этого проекта.
Небратья получили чёрную метку. Уже ясно, что проект "страна У" закрыт
Комментарии
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М
Мария
Во всех случаях, то, что попёрли бабку - это хорошо для нас.
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18 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Кажтся это похоже на сделка с дяволом...!Ждите нож в спине!
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10 час.
Алексей Камышов
Именно этим оно и является. Только жёсткое обозначение своих границ и встречные требования в форме ультиматумов способны привести в чувство оборзевших в край наглосраксов и их шестёрок.
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7 час.
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