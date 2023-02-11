Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Кураньи о Дзюбе в «Локо»: «Это топовый футболист, который принесет голы. Ему нужно пару недель, чтобы вернуть форму»

Кевин Кураньи высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».  – Почему Дзюба был так долго без клуба? – Я не знаю, почему так получилось.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх