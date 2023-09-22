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«Альфа Таури» извинилась за использование Флага Восходящего Солнца на постере к Гран-при Японии

«Альфа Таури» извинилась за использование Флага Восходящего Солнца на постере к Гран-при Японии

«Альфа Таури» прокомментировала сообщение, вызвавшее недовольство болельщиков. Команда из Фаэнцы выложила постер к Гран-при Японии, на котором изображен гонщик Юки Цунода на фоне, напоминающем Флаг Восходящего Солнца.

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