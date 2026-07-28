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ТАСС

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Корабельная ударная группа Северного флота вышла в Баренцево море на учения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" вышла в Баренцево море для отработки задач учений по поражению корабельных группировок противника.

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