Корабельная ударная группа Северного флота вышла в Баренцево море на учения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" вышла в Баренцево море для отработки задач учений по поражению корабельных группировок противника.
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