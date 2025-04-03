А как был развален Советский Союз? Вспомните слова **Майкла Ледина,** бывшего к...

А как был развален Советский Союз?Вспомните слова Майкла Ледина, бывшего консультанта Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства обороны США:«Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? Мы просто взяли на зарплату диссидентов – и всё.