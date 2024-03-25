Принцесса Евгения поделилась крайне редким фото младшего сына

Внучка королевы Елизаветы отметила свой личный праздник. Принцесса Евгения с Эрностом Социальные СетиПринцесса Евгения, которой на днях исполнилось 34 года, в ознаменование своего дня рождения опубликовала фото с младшим сыном Эрнстом, которого она до этого показывала один-единственный раз, причем это было уже давно — когда малыш только появился на свет.
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