Принцесса Евгения поделилась крайне редким фото младшего сына

Внучка королевы Елизаветы отметила свой личный праздник. Принцесса Евгения с Эрностом Социальные СетиПринцесса Евгения, которой на днях исполнилось 34 года, в ознаменование своего дня рождения опубликовала фото с младшим сыном Эрнстом, которого она до этого показывала один-единственный раз, причем это было уже давно — когда малыш только появился на свет.