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Адриатическая лига. КРКА против ФМП, «Студентски Центар» примет «Сплит»

Словенский КРКА сыграет с сербским ФМП, черногорский «Студентски Центар» примет хорватский «Сплит». Адриатическая лига  Регулярный чемпионат КРКА – ФМП Дата проведения 29 декабря, 19.

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