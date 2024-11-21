Глава ФНС Егоров назвал две главные ошибки в заявках на налоговые вычеты

Самыми популярными ошибками при оформлении налогового вычета являются неполный комплект документов и превышение суммы вычета для дохода конкретного человека, сообщил глава ФНС Даниил Егоров в разговоре с РБК.
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