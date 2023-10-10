Журова заявила, что ожидала решение ISU продлить бан российских фигуристов

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Матч ТВ" заявила, что решение Международного союза конькобежцев о продлении отстранения российских спортсменов на сезон-2023/24 является ожидаемым.
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