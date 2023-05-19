Добро пожаловать в Арктику – по «Северному китайскому морскому пути»

А мы пойдём на Север? В Китае смотреть на Север всегда было принято с некоторым трепетом. Пресловутая экспансия в Россию – это дело привычных ко всему жителей глухих провинций и.
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