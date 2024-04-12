13 апреля — День космонавтики в Музее «Г.О.Р.А.»

фото: goramuseum.ru Посетителей музея «Г.О.Р.А.» ждет интерактивный маршрут «Поехали!», где им предстоит «запускать планеты в космос», «распутывать» хвост кометы, отвечать на вопросы по астрономии и много других увлекательных этапов.