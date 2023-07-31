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Константин Двинский. Платить будете в рублях. Россия заключает настоящую зерновую сделку

Константин Двинский. Платить будете в рублях. Россия заключает настоящую зерновую сделку

Правительство готовит указ, согласно которому расчеты за поставки российской продукции агропромышленного комплекса предполагается вести в национальных валютах, основной из которых станет рубль.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Потому что там всё уже отлажено и действует.
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22 час.
picarev Писарев
У нас же рубль систематически девальвируется. Кто его воспримет всерьез.
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22 час.
Nikolia Vovchenko
Ну,надо же...счёт З в российском банке-это неплохо,только РУБЛИ там должны появиться только после того,как Россия купит у тех стран очень нужное ей за РУБЛИ,а уж потом,за полученные РУБЛИ,те страны могут покупать что им нужно в России...Без всяких переводов.&quot;Товар-Деньги-Товар&quot; и никак иначе
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17 час.

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