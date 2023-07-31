Константин Двинский. Платить будете в рублях. Россия заключает настоящую зерновую сделку

Потому что там всё уже отлажено и действует.

У нас же рубль систематически девальвируется. Кто его воспримет всерьез.

Nikolia Vovchenko

Ну,надо же...счёт З в российском банке-это неплохо,только РУБЛИ там должны появиться только после того,как Россия купит у тех стран очень нужное ей за РУБЛИ,а уж потом,за полученные РУБЛИ,те страны могут покупать что им нужно в России...Без всяких переводов."Товар-Деньги-Товар" и никак иначе