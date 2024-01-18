В Петербурге в годовщину прорыва блокады Ленинграда зажгут факелы Ростральных колонн

Ровно 81 год назад, 18 января 1943 года, была прорвана блокада Ленинграда. В честь годовщины подвига защитников и жителей Города-Героя в Петербурге сегодня зажгут факелы Ростральных колонн, сообщили в пресс-службе Смольного.