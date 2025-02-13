Эти два знака Зодиака никогда не смогут быть вместе

Рассказываем, кто из знаков Зодиака не подходит лично вам — и почему. Совместимость рассчитывается по нескольким критериям: Расположение Луны в знаках — она отвечает за наши эмоции и чувстваРасположение Марса в знаках — он отвечает на страсть и агрессиюИ расположение Венеры — она отвечает за нежность, любовь и привязанностьАстрологи соотносят расположение планет в каждом знаке Зодиака и рассчитывают совместимость партнеров.