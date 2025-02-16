Надежда на чудо: что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна

МОСКВА, 16 февраля, ФедералПресс. Поклонники и близкие знаменитого телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна сохраняют надежду на его выздоровление, вдохновляясь недавним случаем из Свердловской области, где мужчину вывели из длительной комы.