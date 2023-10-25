США собираются развернуть на Ближнем Востоке дюжину систем ПВО

США развернут THAAD в Саудовской Аравии, а Patriot — в Кувейте, Иордании и Ираке В Вашингтоне опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа против ХАМАС «может спровоцировать новую волну атак на американские войска» в регионеФото: Omar Marques / Getty Images Соединенные Штаты в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа развернут на Ближнем Востоке дюжину систем противовоздушной обороны, сообщает The Wall Street Journal.