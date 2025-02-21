Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: -3°, небольшой снег• Севастополь: 0°, небольшой снег• Ялта: 0°, небольшой снег• Алушта: 0°, небольшой снег• Евпатория: -2°, снег• Саки: -2°, небольшой снег• Бахчисарай: -1°, небольшой снег• Джанкой: -3°, снег• Судак: -2°, облачноЧитать подробнее>>> .
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