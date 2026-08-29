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Новости Липецка

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Липчанам рассказали о росте киберпреступлений перед учебным годом

Липчанам рассказали о росте киберпреступлений перед учебным годом

Мошенники создают фейковые школьные чаты, где под видом старост собирают деньги на подарки учителям и учебные пособия, а затем удаляют переписку, чтобы замести следы.

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