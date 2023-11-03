Россиянка Екатерина Жданова попала под санкции США за помощь в обходе рестрикций

Согласно официальному заявлению Государственного департамента США, были введены санкции против Екатерины Ждановой, российской гражданки, за ее участие в отмывании денег и помощь российским предпринимателям в обход рестрикций.
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