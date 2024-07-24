Полковник СБУ: Дело идет к новому Иловайску

К осени текущего года на украинским фронте произойдет генеральное сражение. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военные аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, отвечая на вопрос, зашла ли война в тупик.