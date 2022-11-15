За две недели дорожная служба Владивостока с 24 адресов вывезла брошенные шины

За две недели дорожная служба Владивостока вывезла брошенные шины с 24 адресов, сообщает PRIMPRESS. Порядок на улицах дальневосточной столицы в круглосуточном режиме наводит муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ).