На чем Россия поедет в будущее

Жить будем хорошо Разработка различного рода стратегий – дело неблагодарное. Показателен пример планирования развития авиационной отрасли России до 2030 года, в который сейчас заглядывать даже неудобно.
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