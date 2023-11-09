Тут разгорелся некий заочный спор. Бывший советник Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор, которого так хорошо знают россияне как аналитика и эксперта, предрёк, что турецкая армия вступится за сектор Газа.
"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган
Комментарии
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лл
лина любимцева
Эрдоган не сможет прийти на помощь Палестине. Турция же является членом НАТО. А НАТО рулят США, и значит НАТО - это упряжка и очень крепкие ВОЖЖИ в американских руках!! Не вырваться... "Коготок увяз - всей птичке пропасть"...
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1 д.
Стас Гулинов
Вряд ли... Евреи, Истинные евреи, давно жгут флаги израиля. Давно говорят, что не должно еще быть такого государства....
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1 д.
Геннадий Бережнов
Будь грозным как наган и хитрым как Эрдоган!
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21 час.
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