Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

Тут разгорелся некий заочный спор. Бывший советник Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор, которого так хорошо знают россияне как аналитика и эксперта, предрёк, что турецкая армия вступится за сектор Газа.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эрдоган не сможет прийти на помощь Палестине.  Турция же  является членом НАТО. А НАТО рулят США, и значит НАТО - это упряжка и очень крепкие ВОЖЖИ в американских руках!! Не вырваться... &quot;Коготок увяз - всей птичке пропасть&quot;...
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1 д.
Стас Гулинов
Вряд ли... Евреи, Истинные евреи, давно жгут флаги израиля. Давно говорят, что не должно еще быть такого государства....
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1 д.
Геннадий Бережнов
Будь грозным как наган и хитрым как Эрдоган!
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21 час.

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