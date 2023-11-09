"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

лл лина любимцева Эрдоган не сможет прийти на помощь Палестине. Турция же является членом НАТО. А НАТО рулят США, и значит НАТО - это упряжка и очень крепкие ВОЖЖИ в американских руках!! Не вырваться... "Коготок увяз - всей птичке пропасть"...

Стас Гулинов Вряд ли... Евреи, Истинные евреи, давно жгут флаги израиля. Давно говорят, что не должно еще быть такого государства....