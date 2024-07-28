«Невыносимо»: уехавший из России Галкин* сочувствует Израилю после удара по Голанам

Eduard Сотни тысячь жителей Гаазы погибло,а он не распускает из-за десятка,причемчьи это ракеты ое сам не знает,он верит лживой власти Израиля!

Eduard Все знают ктозанимаются провокациями,это спецслужбы Израиля и Запада,что бы обвинять других.Всё повторяется сотни раз и все давно догодались,кто это делает!