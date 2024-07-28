Политика как он...
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Политика как она есть

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«Невыносимо»: уехавший из России Галкин* сочувствует Израилю после удара по Голанам

27 июля на Голанских высотах погибли 12 человек в результате падения ракеты на футбольное поле. Израиль заявил, что удар нанесла шиитская организация «Хезболла».

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Комментарии
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Eduard
Сотни тысячь жителей Гаазы погибло,а он не распускает из-за десятка,причемчьи это ракеты ое сам не знает,он верит лживой власти Израиля!
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16 час.
Eduard
Все знают ктозанимаются провокациями,это спецслужбы Израиля и Запада,что бы обвинять других.Всё повторяется сотни раз и все давно догодались,кто это делает!
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16 час.
Eduard
Второй идиот как Галкин в Киеве сидит,дурака изображает с истекшим сроком!
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16 час.

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