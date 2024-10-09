Forbes: обломки сбитого БПЛА ВС РФ «Охотник» вывезли с места падения для анализа

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Хэмблинг сообщил, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» ВС РФ украинским самолетом Су-57 были вывезены с места падения для дальнейшего изучения.
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