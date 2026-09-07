Кара-оол: не бывает «безобидных» заданий, если они связаны с поджогами

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») написал в своем Телеграм-канале, что не бывает «безобидных» заданий, если они связаны с поджогами, диверсиями, передачей закрытой информации или причинением вреда людям и инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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