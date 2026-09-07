Кара-оол: не бывает «безобидных» заданий, если они связаны с поджогами

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») написал в своем Телеграм-канале, что не бывает «безобидных» заданий, если они связаны с поджогами, диверсиями, передачей закрытой информации или причинением вреда людям и инфраструктуре.