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ДумаТВ

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Кара-оол: не бывает «безобидных» заданий, если они связаны с поджогами

Кара-оол: не бывает «безобидных» заданий, если они связаны с поджогами

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») написал в своем Телеграм-канале, что не бывает «безобидных» заданий, если они связаны с поджогами, диверсиями, передачей закрытой информации или причинением вреда людям и инфраструктуре.

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