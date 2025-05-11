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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Браун о календаре «Ф-1»: «Моя идея – проводить 20 фиксированных гонок, а еще 8 этапов ротировать между собой»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что «Формуле-1» необходимо добавлять в календарь новые этапы.

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