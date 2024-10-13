Провокаторы пытались вывести на улицы людей в Ингушетии. Чтобы отомстить "кадыровцам" - фейк разоблачили

В социальных сетях Ингушетии появились призывы к беспорядкам, что вызвало серьёзную обеспокоенность. Политический и военный аналитик Юрий Подоляка обратил внимание на тревожную проблему, связанную с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова.