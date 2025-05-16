Политика как он...
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Политика как она есть

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Хуснуллин считает, что для разминирования Курской области потребуется около года

Хуснуллин считает, что для разминирования Курской области потребуется около года

Для разминирования освобожденной от ВСУ территории Курской области потребуется около года. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

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