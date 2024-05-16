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Закон, порядок, государство

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Операторы разведывательных БпЛА Южной группировки войск навели артиллерию на укрытия ВСУ, обнаруженные на Донецком направлении СВО

Операторы разведывательных БпЛА Южной группировки войск навели артиллерию на укрытия ВСУ, обнаруженные на Донецком направлении СВО

Опыт применения БпЛА показал, что дроны в умелых руках – эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника.

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