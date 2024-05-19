Врачи назвали самые бесполезные анализы

Они не приносят пользы и не помогают в диагностике заболеваний.Русские врачи назвали десять самых распространенных бесполезных анализов, которые, по их мнению, не приносят пользы и не помогают в диагностике заболеваний.
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