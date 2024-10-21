В Саратовской области продолжается взаимодействие с казачьими формированиями в деле патриотического воспитания молодежи

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов организовал встречу воспитанников казачьих классов СОШ № 43 имени В.
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