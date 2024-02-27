Компания Tecno представила смартфон Camon 30 с технологией PolarAce

Компания Tecno продолжает активно демонстрировать, что она готова создавать не только весьма бюджетные смартфоны: была представлена модель Camon 30 Premier, которая выйдет во втором квартале, и это совсем не типичный аппарат бренда, пишет iXBT.
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