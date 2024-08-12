Правозащитница заявила об отсутствии нарушений в проведении банкета в колонии

Член СПЧ Меркачева: в проведении банкета в мордовской ИК-7 нет нарушений В проведении банкета осужденных в мордовской колонии №7 нет нарушений, если они не употребляли спиртное и не пользовались мобильными телефонами.
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