Россия критикует прогресс Германии в расследовании саботажа «Северного потока»

Московский чиновник утверждает, что Берлин не проявляет особого интереса к поиску виновных во взрывах газопроводов в 2022 году Россия пожаловалась Германии на ее расследование саботажа в 2022 году многомиллиардного газопровода «Северный поток», соединяющего две страны, обвинив ведущую экономическую державу Европы в том, что она не проявляет особой заинтересованности в поиске виновных.