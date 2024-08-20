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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Россия критикует прогресс Германии в расследовании саботажа «Северного потока»

Московский чиновник утверждает, что Берлин не проявляет особого интереса к поиску виновных во взрывах газопроводов в 2022 году Россия пожаловалась Германии на ее расследование саботажа в 2022 году многомиллиардного газопровода «Северный поток», соединяющего две страны, обвинив ведущую экономическую державу Европы в том, что она не проявляет особой заинтересованности в поиске виновных.

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