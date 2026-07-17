Крестный ход «От государя к преподобному» достиг середины пути

Крестный ход «От государя к преподобному», начавшийся в Мытищах, достиг поселка Софрино-1. Тысячи паломников нашли временное пристанище на территории храма в честь святых благоверных князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Московской.
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