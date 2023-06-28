Будет вкусно

131 694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Таша Воронченко
    По сравнению с семгой, то действительно бюджетная..Вместо дорогой кр...
  • Михаил Васильев
    Она как говорит, так и готовит, чему тут удивляться!Индейская нога фа...
  • Татьяна Янкевич
    Ну и насмешили с названием, похохотали все с Индейской ногой!!!Индейская нога фа...

Индейская нога фаршированная. Как съесть голень индейки и не зачертыхаться⁠⁠

Индейская нога фаршированная. Как съесть голень индейки и не зачертыхаться⁠⁠

Признаться, нечасто готовлю голени индейки, потому что умумукаешься их резать - кто пробовал, тот знает, вся мякоть пронизана тонкими и очень жесткими «струнами» сухожилий (?).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх