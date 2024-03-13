Брухунова рассекретила дочку от Петросяна — скрывала несколько месяцев

Супруга юмориста шокировала прибавлением в семье. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с сыном Социальные сетиТатьяна Брухунова 13 марта отмечает двойной праздник: сегодня жене Евгения Петросяна исполнилось 35 лет, а их сыну Вагану — 4 года.