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Поиски отца, скандал с Пугачевой и роман со Светиковой: как Мигель от «ТАНЦЕВ» пришёл к одиночеству

Поиски отца, скандал с Пугачевой и роман со Светиковой: как Мигель от «ТАНЦЕВ» пришёл к одиночеству

Сегодня хореограф Мигель признаётся, что полюбил полную тишину. Долгие часы на веранде без музыки, телевизора и планов помогают ему отдыхать.

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