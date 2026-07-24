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Царьград

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"Я, конечно, знала, что он не в себе": Инстасамка решила засудить скандального блогера из-за кражи голоса

"Я, конечно, знала, что он не в себе": Инстасамка решила засудить скандального блогера из-за кражи голоса

Инстасамка узнала, что Сергей Косенко использует её голос в своих видео. Она надеялась, что блогер свяжется с ней для обсуждения ситуации, но этого не случилось.

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