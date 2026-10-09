В РФ 39 диверсантов в возрасте 15—30 лет получили длительные сроки — от 10 до 26 лет

Суды в России вынесли приговоры 39 гражданам страны в возрасте от 15 до 30 лет, которые были завербованы украинскими спецслужбами для поджогов авиатехники, объектов транспортной инфраструктуры и связи, а также планирования диверсий на железных дорогах.