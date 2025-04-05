Там, где говорят о доверии, уже чертят зону поражения: о размещении американского гиперзвукового оружия в Европе

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко, который с 2014 года освещал самые горячие события на Донбассе, в своём авторском Telegram-канале «Репортёр Руденко» прокомментировал заявление главнокомандующего НАТО «Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на территории Европы планируется разместить гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия.
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