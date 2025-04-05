Там, где говорят о доверии, уже чертят зону поражения: о размещении американского гиперзвукового оружия в Европе

Alex Nемо

Вежливым словом и с пистолетом у виска вы всегда добьётесь от партнёра больше, чем просто вежливым словом... Кто-то из классиков сказал, не я. Отсюда вывод - У России должен быть чертовски хороший пистолет, чтобы договариваться с этими "партнёрами"...