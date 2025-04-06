В РФПИ рассказали про обилие запросов американских фирм вернуться в Россию

Большое количество американских компаний хотят вернуться в Россию. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии