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В РФПИ рассказали про обилие запросов американских фирм вернуться в Россию

В РФПИ рассказали про обилие запросов американских фирм вернуться в Россию

Большое количество американских компаний хотят вернуться в Россию. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

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Комментарии
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Юрий Юрченко
Снятие всех санкций с РОССИИ. Полное возмещение от санкций. Полное возмещение от боевых действий США, НАТО, наёмниками из штатов. И только тогда, может быть, начать принимать заявки от беглых америкосов. А так, проживём и без их бизнеса. У нас есть свои специалисты. Нам чужого не надо...
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