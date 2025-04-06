В РФПИ рассказали про обилие запросов американских фирм вернуться в Россию

Юрий Юрченко

Снятие всех санкций с РОССИИ. Полное возмещение от санкций. Полное возмещение от боевых действий США, НАТО, наёмниками из штатов. И только тогда, может быть, начать принимать заявки от беглых америкосов. А так, проживём и без их бизнеса. У нас есть свои специалисты. Нам чужого не надо...