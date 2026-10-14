Иран усиливает свою обороноспособность, сочетая военные действия и переговоры. Председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф считает, что это позволит укрепить безопасность страны на фоне противостояния с США, которое продолжается после меморандума июня 2026 года.