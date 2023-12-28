Филипп Киркоров после «голой» вечеринки Ивлеевой рискует потерять все и уехать из России Елена ГалицкаяВ последние дни перед Новым годом телеканал «Краснодар» оказался в центре внимания из-за решения исключить из новогодних эфиров артистов, участвовавших в скандальной вечеринке.