В офисе Зеленского раскрыли детали "плана стойкости" Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл детали "плана стойкости", предполагающего проработку шагов, которые Украина должна выполнить для устойчивого развития своей экономики и общества.
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