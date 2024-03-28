Появилось видео с возможным падением военного самолета в Крыму

В сети появились кадры с возможным падением военного самолета в Крыму. Видео опубликовала Baza. На записи, снятой местными жителями, видно, как горящий самолет падает и скрывается за частными жилыми домами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии