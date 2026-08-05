На фоне засухи страны Европы взрывают русла рек, чтобы спасти свою экономику

Аномальная жара, накрывшая Европу летом 2026 года, перестала быть просто погодным феноменом. Она переросла в полномасштабный экономический кризис, вынуждая власти прибегать к немыслимым ранее мерам – от остановки ядерных реакторов до контролируемых взрывов речных русел.