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На фоне засухи страны Европы взрывают русла рек, чтобы спасти свою экономику

На фоне засухи страны Европы взрывают русла рек, чтобы спасти свою экономику

Аномальная жара, накрывшая Европу летом 2026 года, перестала быть просто погодным феноменом. Она переросла в полномасштабный экономический кризис, вынуждая власти прибегать к немыслимым ранее мерам – от остановки ядерных реакторов до контролируемых взрывов речных русел.

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