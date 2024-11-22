Юрий Борисов снялся с Тильдой Суинтон и Педро Альмодоваром на премии в Голливуде

Юрий Борисов в данный момент переживает период своего наибольшего успеха. После съемок в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера актер стал часто появляться на различных голливудских мероприятиях, а некоторые авторитетные издания даже высказывают предположения о возможности его номинации на премию «Оскар».
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